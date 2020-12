Bruno Rodrigues renova até 2025

Arnaldo Martins Hoje às 15:40 Facebook

Central estreou-se no Bessa, na última jornada da Liga, e agora amplia o vínculo com os arsenalistas. "Isto só me traz mais motivação", diz o defesa, de 19 anos.

Atento às pérolas da academia, a SAD arsenalista assegurou a continuidade do jovem central Bruno Rodrigues até 2025. O defesa, de 19 anos, estreou-se no Bessa, na última jornada da Liga (1-4), e é uma aposta para o futuro imediato no plantel às ordens de Carlos Carvalhal.

"Sinto-me feliz. É a demonstração que o clube acredita em mim e isto só me traz mais motivação para trabalhar todos os dias", disse o central, ao site do clube, onde também recordou a estreia pela equipa principal, ao alinhar no período de compensações frente ao Boavista: "É gratificante, um objetivo concretizado, agora estou focado em ter mais oportunidades". "Podem esperar o Bruno de sempre, trabalhador", fez notar, em jeito de promessa.

Defesa em manobras

Com casos de covid no plantel (Tormena, David Carmo, Bruno Viana e Castro) e as lesões de Moura, Sequeira, Fonte e Galeno, Carlos Carvalhal tem de improvisar, sobretudo no setor defensivo, para a deslocação a Alvalade (sábado, 18 horas). O jovem Zé Carlos pisca o olho à titularidade.