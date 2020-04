Bruno Santos: "Continuar com o campeonato é não pensar na saúde"

Hoje às 11:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno Santos, defesa do Paços de Ferreira, afirmou que o "fim imediato do campeonato", dada a situação atual de interrupção causada pelo novo coronavírus, é a decisão mais razoável.

"As decisões são difíceis e vai ser preciso muita coragem, sobretudo nas questões do título e das descidas. Se houver condições e avançar a ideia de se concluir as provas num mês, é não pensar na saúde dos jogadores. São sempre necessárias duas a três semanas para nos prepararmos. Na minha opinião, acabava [já]", começou por dizer Bruno Santos, à agência Lusa.

O defesa brasileiro revelou ainda que na fase inicial, os jogadores do Paços brincavam com toda a situação.

"Só nos demos conta do problema no Paços quando o doutor, na véspera do jogo com o Rio Ave, que já ia ser à porta fechada [e nesse mesmo dia foi cancelado], passou a informação e falou na possibilidade séria de os campeonatos virem a parar. Até aí, toda a gente brincava com o vírus".

.