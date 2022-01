Bruno Varela e Tiago Silva testaram positivo à covid-19

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 16:28 Facebook

O guarda-redes Bruno Varela e o médio Tiago Silva testaram positivo à covid-19 e são baixas de Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, para o encontro de amanhã (15h30), em casa, diante o Estoril. O duo junta-se a Jorge Fernandes e Sílvio que, dias antes, também tinham testado positivo.

O treinador lamenta as ausências, mas não faz drama. "A única coisa que posso lamentar é esta dificuldade em dar continuidade ao onze. Não serve de desculpa, mas não temos conseguido dar estabilidade ao onze, seja por castigos ou covid-19. Surgem oportunidades para outros jogadores. Temos um plantel preparado", assumiu. "Lamentar não vale de nada, não vai mudar nada. É factual, falta esse tipo de estabilidade para repetir o onze. Temos de olhar uns para os outros, confiar no nosso trabalho e dar a resposta dentro do campo. Queremos devolver a alegria dos adeptos, por isso só pensamos nos três pontos", acrescentou.

E prosseguiu. "É bom voltar a casa e a resposta que queremos é uma resposta forte de tudo e de todos. Sabemos exatamente o que temos de fazer e que a resposta tem de ser dentro de campo. Apesar de tudo o que tem acontecido, dependemos apenas de nós".

Sobre o interesse do Sporting em Marcus Edwards, a garantia que o extremo inglês está comprometido com o clube e a equipa. "Anda com cara boa e bem-disposto. A cabeça está no sítio, focado e tranquilo. O resto fica para amanhã".