Bruno Varela renova com o V. Guimarães até 2026

A SAD do V. Guimarães informou, esta sexta-feira, que o guarda-redes Bruno Varela prolongou o contrato até 2026, ou seja, por mais dois anos, uma vez que o vínculo passado era válido até 2024.

"As duas partes sempre se manifestaram interessadas [na renovação]. As negociações não foram difíceis. Quando o interesse é mútuo, as coisas tornam-se mais fáceis. Foi uma prova de confiança da parte do clube e também reflete a minha satisfação", disse Bruno Varela, aos meios do clube vimaranense.

Bruno Varela está no V. Guimarães desde 2020 e, até ao momento, já participou em 91 jogos pelo conjunto.