Bruno Vicintin torna-se acionista maioritário e presidente da SAD do Santa Clara

O Santa Clara terá um novo dono, depois de o empresário Bruno Vicintin ter adquirido 55,8% da SAD do clube açoriano.

O acordo foi confirmado num comunicado em que é explicado que Bruno Vicintin adquiriu as ações anteriormente detidas por Glen Lau, proprietário de 48,6% das açoes da SAD açoriana, e Ismail Uzun, dono de 7,2%. O Clube Desportivo Santa Clara, com 40%, e João Pacheco de Melo, com 2,2%, completam o lote de acionistas.

"Bruno Vicintin torna-se o acionista maioritário da sociedade desportiva com sede em Ponta Delgada, na qual assumirá o cargo de Presidente do Conselho de Administração. O futuro Conselho de Administração integrará ainda Klauss Camara, recentemente indigitado como gestor executivo para o futebol da Santa Clara Açores, Futebol, SAD", pode ler-se na nota.

Sobre o projeto que tem idealizado para o clube açoriano, o empresário define como eixos "estabilizar a gestão, fomentar uma relação profícua e mutuamente benéfica com o nosso clube fundador, e implementar uma cultura de exigência e ambição permanentes, com o intuito de respeitar os nossos associados e apoiantes".

"Conhecemos o potencial de crescimento da sociedade e do clube, que gozam de apoio em todo o mundo, e sabemos que se clube e SAD estiverem alinhados, o Santa Clara pode ser um dos maiores clubes Portugueses", concluiu Bruno Vicintin.