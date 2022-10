BSAD segue em frente após eliminar Olhanense

JN/Agências Hoje às 21:21 Facebook

A BSAD (Liga 2) confirmou o favoritismo na terceira eliminatória da Taça de Portugal e venceu no terreno do Olhanense, por 2-0, aproveitando os erros defensivos da equipa do Campeonato de Portugal.

No Estádio José Arcanjo, em Olhão, Jefferson Souza, aos 15 minutos, e Tiago Lopes (52) marcaram na sequência de falhas clamorosas do setor defensivo dos locais, colocando os 'azuis', que ainda desperdiçaram uma grande penalidade, na quarta ronda da prova.

Aos oito minutos surgiu o primeiro remate à baliza, num remate de Tiago Lopes que Tiago Maia defendeu para canto, mas o guarda-redes acabou por ser a figura pela negativa no lance que colocou os azuis na frente do marcador.

Com um quarto de hora cumprido, o extremo brasileiro Jefferson Sousa foi sagaz a aproveitar a lentidão de Tiago Maia em tirar a bola da área, após atraso de um colega de equipa, chegando mais rápido para tocar o esférico para dentro da baliza.

O Olhanense tentou reagir, com um remate torto de João Victor em boa posição dentro da área (21), mas, três minutos depois, o seu guardião voltou a evidenciar-se pela negativa ao cometer grande penalidade, valendo aos algarvios o falhanço de Chico Teixeira, que, na conversão do castigo máximo, atirou ao lado.

No início da segunda metade, Brooklyn desperdiçou a oportunidade de empatar, com um cabeceamento ao lado (50), e a BSAD foi bem mais eficaz a aproveitar novo erro defensivo dos locais: o central Hugo Aubourg perdeu o controlo da bola e Tiago Lopes antecipou-se para concretizar o 2-0.

Os azuis controlaram a partida até final do encontro e ainda estiveram perto do terceiro, num remate de Saramago ao poste (82), enquanto o Olhanense só voltou a criar perigo aos 90+4, num cabeceamento de Amessan ao lado.