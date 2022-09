Bublik trocou as redes pelo cabo da raquete em ponto surreal

JN Hoje às 12:10 Facebook

Conhecido pela sua excentricidade, o cazaque Alexander Bublik voltou a ser notícia por um ponto, no mínimo, pouco ortodoxo. O tenista bateu na bola com o cabo da raquete, proeza que executou pela segunda vez esta temporada.

Na final do torneio ATP 250 de Metz, em França, frente ao italiano Lorenzo Sonego, Bublik enfrentava um break point no segundo set com o resultado em 3-1 favorável ao adversário.

Após um bom serviço, a que Sonego respondeu com dificuldade, a bola ressaltou, alta e frouxa, junto à rede. Com o ponto à sua mercê, o cazaque virou a raquete ao contrário e bateu na bola com o cabo.

Sonego aproveitou a veleidade do adversário e venceu o ponto, dando um passo decisivo para garantir a conquista do torneio, vencendo a final por 7-6 (7-3) e 6-2.

Esta não foi a primeira vez que Alexander Bublik devolveu uma bola com o cabo da raquete, esta época. Em março, no Master 1.000 de Miami, o tenista cazaque já o havia feito num jogo frente ao norueguês Casper Ruud. Curiosamente, nessa ocasião, Bublik até conquistou o ponto, ao contrário do que sucedeu em Metz.