Buffon revela o que disse a Ronaldo após o golo de bicicleta

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O guarda-redes da Juventus, Gianluigi Buffon, partilhou este domingo a conversa que teve com Cristiano Ronaldo depois de bicicleta do português no jogo entre o Real Madrid e a equipa italiana, na Liga dos Campeões, em 2018.

O mítico golo de bicicleta de Cristiano Ronaldo, na última época ao serviço do Real Madrid, frente à Juventus correu mundo e mereceu os aplausos dos adeptos italianos. O guarda-redes Buffon, a grande "vítima" da obra de arte do português, partilhou este domingo a conversa que teve com o português.

"Eu sempre gostei dele. Depois de uns 25 segundos de normal frustração pelo golo que sofri, pensei no que ele tinha feito, algo realmente bonito. E perguntei-lhe: 'Cristiano, quantos anos tens?' E ele respondeu-me 'Não está mal para uma pessoa de 33 anos, pois não? Depois pensei: "Que miúdo português!". No final da minha carreira tive a possibilidade de jogar com o Cristiano, é mais um valor. É difícil crescer se não jogas com os melhores", disse o guarda-redes durante um torneio organizado pela Gazzeta dello Sport, deixando mais elogios ao avançado, agora companheiro de equipa

"É muito educado, pode ver-se isso pela maneira como se comporta com todos. Passámos alguns minutos depois dos treinos e está a ser um verdadeiro prazer conhecê-lo. Espero que Ronaldo ganhe a Bola de Ouro, visto que isso significaria que teríamos conquistado algo importante", concluiu.