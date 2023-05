Bukayo Saka assina novo contrato com o Arsenal

JN/Agências Hoje às 15:18 Facebook

O avançado ​​​​​​​Bukayo Saka assinou um novo contrato com o Arsenal, anunciou esta terça-feira a equipa da Liga inglesa, referindo que o internacional inglês rubricou um vínculo de "longa duração".

"O nosso internacional inglês assinou um novo contrato de longa duração. Desde que chegou ao clube, com oito anos, Bukayo progrediu desde a formação até chegar à equipa principal, com esta época a demonstrar mais uma vez o seu estatuto de um dos melhores talentos do país, graças a outra excecional campanha", refere o clube em comunicado, sem revelar a duração do contrato.

Saka, de 21 anos, somou 47 jogos pelo Arsenal até ao momento na época 2022/23, com 14 golos e 11 assistências. O avançado já disputou um total de 178 pela equipa principal dos 'gunners' e soma ainda 26 internacionalizações pela Inglaterra, com oito golos.

O treinador dos londrinos, o espanhol Mikel Arteta, referiu que a renovação de Saka é essencial para o clube, salientando que é importante que o Arsenal consiga reter os jovens talentos de modo a evoluir cada vez mais.

"Para além de ser um fantástico talento, é uma pessoa especial. Ele é amado por todos e foi o seu esforço que o levou ao nível a que está hoje. Juntamente com os adeptos, estamos felizes por continuar a ver o desenvolvimento de Bukayo nos próximos anos", salientou.

Já o diretor desportivo do clube, ​​​​​​​Edu, considerou o avançado como "um dos melhores jovens jogadores" da atualidade, manifestando-se feliz por Saka continuar no clube que vai terminar a Premier League em segundo lugar, atrás do já campeão Manchester City.