Bundesliga não deverá ter público nos estádios até 2021

Em entrevista ao "The New York Times", o CEO da Federação Alemã de Futebol (DFL), Christian Seifert, admitiu que o campeonato germânico de futebol pode realizar-se sem público nas bancadas até 2021, devido à pandemia da Covid-19, que afeta todo o Mundo.

Na Alemanha o otimismo é grande no que diz respeito à conclusão da edição 2019/20 dos campeonatos profissionais, no terreno de jogo. Tanto assim é que os 36 clubes das duas divisões maiores voltaram aos treinos esta segunda-feira, com jogadores divididos em pequenos grupos e mantidos a uma distância de segurança, numa medida rigorosa para evitar a propagação do novo coronavírus.

A esperança é a de retomar a competição em maio e concluir, a partir daí e à porta fechada, as nove jornadas em falta. No entanto, para o CEO da DFL, "o futebol alemão será um entretenimento exclusivo da televisão e deverá manter-se assim até ao final do ano", abrangendo, por isso, o início da próxima temporada (2020/21).

Seifert explica que cada partida implicará ter 240 pessoas a trabalhar, entre jogadores, treinadores, equipa médica, funcionários e elementos com outras funções. O CEO admitiu ainda que o mercado de transferências de verão pode não registar qualquer mexida, devido aos problemas financeiros que todos os clubes atravessam.