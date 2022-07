Buntic é reforço do Vizela para as próximas três épocas

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 17:06 Facebook

Guarda-redes, jovem internacional croata, representou os alemães do Ingolstadt 04 e ficou mundialmente conhecido por um golo apontado.

O guarda-redes Fabijan Buntic, internacional pelas seleções mais jovens da Croácia, é reforço do Vizela para as próximas três temporadas. Proveniente dos alemães do Ingolstadt 04, Fabijan Buntic chega ao clube minhoto para disputar o lugar com Pedro Silva, Baldé e Nader.

Com 25 anos, 1,94 metros e também com passaporte alemão, dado que nasceu e jogou no Estugarda, Fabijan Buntic ficou mais conhecido na sua passagem pelo Ingolstadt 04. Cumpriu mais de uma centena de jogos e o golo apontado ao Victoria Colónia percorreu o mundo através das redes sociais.

Na próxima segunda-feira, dia de regresso aos trabalhos, após os dois dias de folga.