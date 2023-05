Busquets deixa o Barcelona no final da época

Guilherme Amaral Hoje às 11:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio Sergio Busquets, de 34 anos, anunciou nas redes sociais que deixará o clube catalão após 15 anos.

O jogador informou na segunda-feira o presidente do clube, Joan Laporta, e a Xavi Hernández, treinador do Barcelona sobre a intenção de sair do Barcelona no final da época, mas só hoje fez o anúncio público. Busquets deixa o clube da Catalunha como o terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisola blaugrana com 708 partidas disputadas. Lionel Messi e Xavi são os únicos à frente do atual capitão do Barcelona.

No seu Instagram, Busquets diz que não foi uma decisão fácil, mas que chegou o momento de dizer adeus. "Desde miúdo, quando via os jogos pela televisão, sempre sonhei poder jogar com esta camisola neste estádio. Mas a realidade, superou tudo que havia sonhado", diz o médio. "Quero agradecer, também, a todos os sócios e adeptos que me apoiaram e por todo o carinho durante todo este tempo. Muito obrigado por tudo! Nos vemos em breve, nas últimas partidas".

PUB

Busquets terá a possibilidade de se despedir do Barcelona como campeão da Liga espanhola. O clube catalão lidera a competição com 82 pontos, 13 à frente do segundo classificado, o Atlético de Madrid. O Barcelona já pode ser campeão na próxima ronda, quando defrontar o Espanyol no dérbi de Barcelona. Com uma vitória, será a 27.ª vez que o clube "culé" conquistará o troféu de campeão espanhol.