Bwin é o novo patrocinador da Liga

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional assinou esta sexta-feira um contrato de parceria com a Bwin, válido para as próximas cinco épocas a partir de 2021/22, o que garante à empresa de apostas online o título de "naming sponsor" da Liga.

"A Liga Portugal e a Bwin assinaram um acordo de parceria, válido para as próximas cinco temporadas, que garante à Bwin o título de Naming Sponsor da principal competição de futebol em Portugal e que passará a denominar-se, a partir de julho de 2021, Liga Portugal Bwin", esclarece o organismo que gere o futebol profissional em nota publicada no site oficial.

"Este é, verdadeiramente, um momento histórico para a Liga Portugal e para todo o Futebol Profissional. Uma estratégia que começou a ser delineada em 2015, quando muito poucos acreditariam que podíamos chegar a um patrocínio desta dimensão. Este é um acordo de parceria de valores históricos e que reflete o trabalho de planeamento, de aposta numa gestão mais empresarial e na construção e valorização de uma nova marca que pudesse tornar-se uma referência nacional e internacional", enalteceu Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes.

E continuou: "O dia de hoje [sexta-feira] é o reconhecimento de todo esse investimento que a Liga, em conjunto com os clubes, tem feito no seu posicionamento e que agora produz resultados. Quando há um ano atrás apresentámos um estudo realizado pela consultora Nielsen, sobre o valor potencial da nossa Liga, sabíamos qual o caminho que estamos a trilhar e a estratégia para o alcançar".

Sobre o novo parceiro, Pedro Proença salienta que "a Bwin é uma marca de referência e com credibilidade internacional, que pertence ao grupo Entain (ENT.L), um grupo cotado em bolsa no mercado de Londres". "Será também um parceiro privilegiado na nossa estratégia de internacionalização, um vetor estratégico absolutamente fundamental para a Liga e para os nossos clubes. Tenho a certeza de que esta relação agora iniciada irá transportar a futura Liga Portugal Bwin para um patamar nunca antes alcançado", acrescentou o dirigente.

Por seu lado, Marcus Silva, diretor administrativo da Entain e responsável da Bwin, assinalou que "a Liga Portugal é uma entidade que tem muita credibilidade no país, e muito conhecida". "Este acordo tem uma importância máxima para a empresa, que está a entrar no mercado português com o pé direito. A Bwin quer fazer parte desta parceria porque, através dela, vamos alcançar uma visibilidade de mercado muito grande. Vamos mandar uma mensagem positiva para o mercado português, de que chegámos para ficar, e que defendemos princípios dentro da indústria como o jogo honesto, responsável, e com o máximo de atenção pelo cliente", realçou.

E completou: "Esperamos que a Liga nos ajude a colocar a nossa marca em âmbito global. Como falei antes, é uma entidade extremamente credível, reconhecida mundialmente pela competição, clubes e jogadores, que ela tem. Então esperamos que, com essa parceria, consigamos planear juntos o desenvolvimento da marca".