Pedro Henrique bisa para o Farense e arranca a expulsão de Suliman. Quaresma entra para marcar

O Farense permanece em zona de despromoção e aumentou para nove o número de jogos consecutivos sem vencer em casa, após empate a dois golos, diante um Vitória de Guimarães que jogou 38 minutos em inferioridade numérica e que chegou ao empate no período de compensação.

Rochinha abriu o marcador logo no segundo minuto, mas o Farense foi letal no aproveitamento dos erros. Pedro Henrique empatou o jogo e, posteriormente, aproveitou um colossal erro de Bruno Varela para chegar à vantagem no marcador. O guarda-redes fez o que ninguém esperava, deixando o coletivo vitoriano incrédulo com o momento.

Em desvantagem, o Vitória entrou desligado na segunda parte e a estratégia ficou rapidamente condicionada com a expulsão de Suliman. O inglês, que tinha sido admoestado no final da primeira parte, foi imprudente na abordagem ao lance e abandonou o relvado mais cedo. Contudo, mesmo em inferioridade numérica, os minhotos não desistiram de procurar um melhor resultado. Houve mais alma do que qualidade, mas, perante um adversário que não conseguiu sentenciar a partida a seu favor, os vitorianos foram acreditando que seria possível anular a vantagem algarvia.

Bino socorreu-se das soluções que estavam no banco e, dos pés de Rúben Lameiras, saiu o passe que permitiu a Ricardo Quaresma cabecear com sucesso para o fundo da baliza de Beto

Veja o resumo do jogo: