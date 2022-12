Cabecear a bola ainda não é o primeiro passo para a demência

António M. Soares Hoje às 14:51 Facebook

Os efeitos estão por estudar, mas na Grã -Bretanha os menores de 12 anos já não treinam de cabeça.

Não há nenhum estudo científico capaz de estabelecer uma relação entre a prática do futebol e a morte com uma encefalopatia traumática crónica (doença degenerativa progressiva do cérebro), ou uma causa/efeito entre praticar futebol e sofrer de uma doença neurológica, apesar das ligas inglesa, escocesa e irlandesa terem decidido limitar o cabeceamento em treinos a menores de 12 anos. Nesta altura, o International Football Association Board está a investigar os efeitos dos "cabeceamentos", antes de avançar com quaisquer medidas. Os avanços nesta área tornam-se ainda mais difíceis, porque só é possível diagnosticar uma encefalopatia traumática crónica com análises ao cérebro, depois de um indivíduo morrer.

Se a "doença do pugilista" já não deixa dúvidas quanto às suas causas, dizer que o cabeceamento de uma bola pode provocar o mesmo tipo de lesões está longe de estar provado.

Diferentes são os choques entre jogadores, com o chão, ou um poste. Nesses casos está definido um protocolo que obriga à substituição do atleta depois de avaliado pelo médico. Mas o facto de se desconhecerem as consequências não implica que não se aborde a questão com precaução, até porque um estudo da Confederação Brasileira de Futebol, que monitorizou as lesões mais comuns no campeonato brasileiro de 2019, diz que a cabeça foi o segundo local do corpo com maior número de lesões diagnosticadas (14%), depois das lesões musculares nas coxas.