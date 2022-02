Cadeia de supermercados financia preparação olímpica para Paris2024

JN/Agências Hoje às 17:22 Facebook

O Lidl alargou a iniciativa a 14 atletas e vai atribuir bolsa de financiamento para as necessidades individuais, tais como alimentação, propinas, material desportivo e de competição.

A pensar nos Jogos Olímpicos Paris2024, 14 atletas portugueses, seis já com experiência olímpica e um com uma medalha, asseguraram um apoio importante para as respetivas preparações, que foi apresentado esta terça-feira.

O judoca Jorge Fonseca, bicampeão do mundo e medalha de bronze nos -100 kg em Tóquio2020, é um dos atletas apoiados por uma cadeia de supermercados, juntamente com os nadadores Mafalda Rosa e José Lopes, a triatleta Melanie Santos, o canoísta David Varela e a atleta Salomé Afonso, todos já com Jogos no currículo.

A equipa de "estrelas" conta ainda com os atletas Mariana Machado, Samuel Barata, Etson Barros, Isaac Nader e Nuno Pereira, o triatleta Ricardo Batista, a canoísta Francisca Laia e a ciclista Vera Vilaça.

As 14 "estrelas" escolhidas pela cadeia de supermercados Lidl vão beneficiar de uma bolsa de financiamento para as necessidades individuais, tais como alimentação, propinas, material desportivo e de competição e ainda nos custos relacionados com competições e estágios.

Depois de ter apoiado 10 atletas de cinco modalidades para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, o projeto foi alargado, tendo em vista Paris2024.