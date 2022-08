Cadeiras a voar e ânimos exaltados no final do jogo com o Hadjuk Split

Após a eliminação do V. Guimarães do play-off da Liga Conferência Europa, apesar do triunfo por 1-0 na segunda mão, com o Hadjuk Split, o caos rebentou no relvado, com os jogadores de ambas as equipas a envolverem-se em confrontos.

Já durante o jogo era notória a tensão entre os dois emblemas, também devido aos desacatos promovidos pelos adeptos croatas na véspera, com ambos os emblemas a proporcionarem duelos agressivos, no sentido positivo da palavra, que era polvilhado com algumas trocas de palavras menos bonitas.

No final da partida, após o apito do árbitro que ditou a eliminação vitoriana, um jogador do Hadjuk Split dirigiu-se à massa adepta vitoriana em tons provocatórios e, a partir daí, rebentou o caos. Muita confusão, jogadores aos empurrões e cadeiras a voar vindas das bancadas.

Quando parecia que tudo tinha ficado sanado, com ambas as equipas a cumprimentar os adeptos, os desacatos continuaram perto dos bancos, entre elementos das duas equipas e os adeptos no estádio responderam com o arremesso de cadeiras. A segurança presente no estádio foi forçada a intervir e os ânimos lá se acalmaram.