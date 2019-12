Caetano reforça Varzim

Hoje às 12:20 Facebook

O avançado de 28 anos, que nas últimas semanas esteve envolvido num imbróglio laboral com o Paços de Ferreira, foi esta quarta-feira anunciado com reforço do emblema poveiro, da Liga Pro, com quem assinou por época e meia.

Caetano regressa assim à atividade, depois de seis meses de paragem devido a uma divergência com o Paços de Ferreira, com quem, alegadamente, teria assinado um contrato, que nunca terá sido registado na Liga de Clubes.

Nesta nova etapa da sua carreira, o jogador considerou que as confusões anteriores "são um capítulo encerrado"

"Estou num novo clube e tudo o resto fica para trás. psicologicamente não foram fáceis os últimos meses, mas vou agora recuperar-me fisicamente para dar o meu melhor pelo Varzim", disse o jogador

No Varzim, Caetano vai reencontrar o técnico Paulo Alves, com quem trabalhou no Penafiel, em 2015/16.

Além de ter representado os penafidelenses, o extremo, que fez a maior parte da sua formação no F.C. Porto, conta ainda no seu currículo com passagens pelo Paços de Ferreira, Gil Vicente e Desportivo das Aves