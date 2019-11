Caio Lucas: transferência "livre" custou mais de quatro milhões

Hoje às 18:56 Facebook

Oriundo do Al Ain, o extremo brasileiro chegou à Luz livre de contrato e o Benfica pagou 4,085 milhões de euros por 75% do passe.

N o relatório e contas consolidado do exercício de 2018/19, comunicado à CMVM, o destaque vai para os valores da contratação do atacante Caio Lucas: 4,085 milhões de euros (incluindo valores de intermediação) por 75% do passe do jogador, que tem participação em apenas seis jogos do Benfica, num total de 225 minutos. Ainda não marcou qualquer golo.

No mesmo documento, apura-se que Jhonder Cádiz, recrutado em Setúbal e entretanto emprestado ao Dijon, custou 2,75 milhões. A renovação de Samaris representa um encargo de 1,18 milhões e a de Salvio, entretanto vendido ao Boca Juniores, custou 2,036 milhões.