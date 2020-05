Calamidade no futebol não profissional motiva intervenção de fundo

Vasco Samouco Hoje às 15:30 Facebook

Sindicato dos Jogadores traça cenário muito preocupante no terceiro escalão, denuncia atropelos contra a integridade dos futebolistas e aponta soluções que garantam sustentabilidade na competição.

Três semanas depois de a Federação Portuguesa de Futebol ter anunciado uma mudança radical no formato do Campeonato de Portugal (CP), já na próxima época, fala o Sindicato dos Jogadores (SJ), também de acordo de que é preciso alterar o paradigma dos últimos anos e defensor de alterações de fundo na competição, para além da forma. Intransigência e punições para os clubes que não cumpram os compromissos financeiros estão no topo das exigências do SJ.

Num documento arrasador, mas, acima de tudo, preocupante a que o JN teve acesso, a entidade liderada por Joaquim Evangelista pinta de negro o cenário do que é ser jogador no CP, aponta incumprimentos diversos e reiterados e por isso pede mudanças profundas para que a prova se vista de uma sustentabilidade que não tem e seja uma fonte de rendimento segura para os futebolistas, vistos como "falsos profissionais", muitas vezes largados em situações precárias. Neste sentido, avança com 14 possíveis soluções, destacando-se várias que permitam um escrutínio maior e muito mais apertado aos clubes e que punam os incumpridores. Diminuir o número de inscrições e aumentar a aposta em jogadores locais também figura nas propostas.