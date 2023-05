"Calcio" renasce quase 30 anos depois

Nuno A. Amaral Hoje às 13:01 Facebook

Equipas italianas vão disputar as três finais da UEFA pela primeira vez desde 1994. Série A foi a segunda das cinco principais ligas europeias em investimento na contratação de jogadores em 2022/23, atrás da Premier League

O futebol italiano está de volta ao topo das competições da UEFA, tendo conseguido apurar três equipas para as finais europeias. Inter, Roma e Fiorentina estão nas decisões da Champions League, Liga Europa e Liga Conferência, devolvendo o "calcio" a um esplendor que não se via desde a década de 1990.

A última vez em que clubes italianos estiveram nas três finais foi em 1994, ano em que o Milan ganhou a Champions ao Barcelona, o Inter venceu a final da Taça UEFA com o Salzburgo e o Parma perdeu a da extinta Taça das Taças com o Arsenal. Recorde-se que esta última prova deixou de existir em 1999, abrindo caminho a um período de 22 épocas apenas com duas provas europeias, interrompido no ano passado com a criação da Liga Conferência.