Caldas com nome de Clemente, que falhou penálti com o Benfica, nas camisolas

Os jogadores do Caldas entraram este domingo com o nome "Clemente" em todas as camisolas, numa mensagem de apoio ao médio que falhou a grande penalidade na derrota na Taça de Portugal frente ao Benfica e que foi, posteriormente, insultado nas redes sociais

Depois de ter falhado a única grande penalidade no encontro da Taça de Portugal, Diogo Clemente, médio do Caldas, recebeu o apoio dos colegas de equipa, que utilizaram a camisola com o seu nome.

O médio, de resto, foi titular na partida deste domingo da Liga 3 frente à Académica, que o Caldas venceu categoricamente por 4-1.

Desta vitória saiu também um detalhe de qualidade, com o primeiro golo do emblema de Caldas da Rainha a acontecer depois de uma assistência de classe.