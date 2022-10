Caldas goleia em Coimbra, Fafe e Amora vencem pela margem mínima

JN Hoje às 22:19 Facebook

O Fafe estreou-se a ganhar na Liga 3, esta época, enquanto o Amora derrotou a U. Leiria. A goleada da ronda foi alcançada pelo Caldas, diante da Académica, por 4-1.

Um golo apontado por Pedro Matos, de grande penalidade, dentro do período de compensação da segunda parte, permitiu ao Fafe estrear-se a vencer na atual edição da Liga 3, ao cabo de seis jornadas da Série A.

Na casa do Sporting de Braga B, os fafenses jogaram grande parte do encontro em superioridade numérica, após a expulsão do central turco Serdar, a meio do primeiro tempo, mas só nos últimos instantes conseguiu marcar.

Na Série B, o Caldas goleou, em Coimbra, a Académica por 4-1 e subiu à liderança da tabela classificativa, a par do Sporting B.

João Rodrigues assistiu, de letra, João Silva para o 1-0, tendo os dois jogadores invertido os papéis no lance do segundo golo caldense, apontado pelo experiente avançado.

Pelo meio, a Académica ainda conseguiu igualar o resultado, numa grande penalidade convertida por David Teles, mas os estudantes acabariam por sair do jogo vergados a uma derrota pesada, selada com os golos de Henrique, num remate de longe, e Tuga, no último lance da partida.

Perante uma União de Leiria desnorteada, o Amora venceu por 2-1 e subiu à quarta posição. Paulo Marcelo, de grande penalidade, e Califo Baldé construíram uma vantagem de dois para os amorenses ainda antes de cumprida a primeira meia hora de jogo.

A abrir o segundo tempo, Filipe Almeida e Gonçalo Gregório foram expulsos, deixando a equipa leiriense reduzida a nove elementos. Ainda assim, perto do fim, Jair Silva apontou o tento de honra forasteiro.

Nota ainda para o adiamento do encontro entre o Real e o Fontinhas, devido ao cancelamento do voo dos açorianos, por causa do mau tempo.