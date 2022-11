Caldas segue invicto e é líder isolado da Série B da Liga 3

JN Hoje às 17:11 Facebook

O Caldas empatou no Restelo e é, agora, a única equipa ainda invicta na Série B da Liga 3, a qual lidera de forma isolada. Na Série A, Braga B e Canelas 2010 evitaram desaires caseiros nos últimos minutos.

Braga B e Felgueiras empataram a uma bola na Série A da Liga 3. Os felgueirenses marcaram primeiro, por João Santos, aos 16 minutos, tendo os arsenalistas igualado à entrada dos derradeiros 10 minutos de jogo, por Pedro Santos, na execução perfeita de um livre frontal.

O Montalegre falhou, por muito pouco, a primeira vitória no campeonato, esta época. Em Vila Nova de Gaia, os transmontanos adiantaram-se no marcador aos 83 minutos, por Didi, mas o Canelas 2010 repôs a igualdade no tempo de compensação, por Kibe, na execução de uma grande penalidade.

Na Série B, o líder, Caldas, empatou a uma bola no Restelo, frente ao Belenenses. Os azuis marcaram primeiro, aos 36 minutos, por Flavinho, de penálti, mas ficariam reduzidos a dez elementos perto do intervalo, por expulsão de João Sousa.

Os caldenses chegaram à igualdade no início do segundo tempo, por Miguel Rebelo, mas não conseguiram a reviravolta. O Belenenses acabou o jogo com apenas nove jogadores, após Pedro Martelo ter visto o cartão vermelho, na parte final.

O segundo lugar é agora partilhado por Belenenses, Amora e União de Leiria, sendo que as dois últimos venceram este domingo. No regresso ao Estádio da Medideira, foi um homem da casa a dar o triunfo aos amorenses. Joca saltou do banco para bisar e selar a primeira derrota da temporada do Fontinhas (2-0).

A União de Leiria bateu, no seu estádio, o Sporting B, por 1-0. Jair, ao minuto 54, decidiu o encontro. Pelo mesmo resultado, o Moncarapachense venceu, em Queluz, o Real. Valeu o tento solitário de Ebah Viegas, a meio do segundo tempo.