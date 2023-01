Caldas sobe ao quarto lugar e Académica prossegue recuperação na Série B

Rui Almeida Santos Hoje às 21:14 Facebook

No fecho de 16.ª jornada da Série B da Liga 3, a União de Leiria reaproximou-se do líder Amora, o Caldas entrou em zona de acesso à fase de subida e a Académica continua a escalar lugares na tabela classificativa.

Num jogo que teve uma ponta final imprópria para cardíacos, a União de Leiria venceu, no Estádio do Restelo, o Belenenses, por 2-1, reaproximando-se do líder da Série B, o Amora, que continua a um ponto de distância.

O duelo entre dois históricos do futebol português valeu, sobretudo, pela segunda parte, que teve um último quarto de hora frenético.

Uma grande penalidade convertida por Gonçalo Gregório deu vantagem aos leirienses, aos 77 minutos, mas Flavinho igualou pouco depois de ter saído do banco.

Em cima do minuto 90, Leandro Antunes voltou a marcar para a União de Leiria, só que o Belenenses não se rendeu e quase empatou na resposta, mas Carlos Alves defendeu o remate perigoso de Pipo.

A fechar o top 4 surge, agora, o Caldas, que derrotou o Alverca, por 2-1, e ultrapassou os ribatejanos na tabela classificativa.

Após uma primeira parte sem grande emoção, que ainda assim fechou com uma bola na trave da baliza de Kadú, saída da cabeça de João Rodrigues, o Caldas subiu o nível e não demorou a adiantar-se no marcador, por Henrique Henriques.

À entrada dos últimos dez minutos do encontro, Gonçalo Barreiras disparou para o 2-0, deixando o jogo bem encaminhado para a equipa das Caldas da Rainha.

O Alverca ainda respondeu com um golo de Hassan, no tempo de compensação, mas o triunfo, e o quarto lugar da Série B, já não fugiriam ao Caldas.

Em Coimbra, a Académica prosseguiu a recuperação na tabela ao vencer o Fontinhas por 1-0.

O único golo do encontro foi apontado por Perea, que aproveitou um erro de um defesa dos açorianos para bater Rodolfo Cardoso, em cima do intervalo.

O avançado colombiano da "briosa" acabaria expulso aos 74 minutos, tal como Breno no lado insular, aos 86, mas o resultado não mais se alterou até final.

Depois de ter passado várias jornadas no último lugar da tabela, a Académica ganhou três dos últimos quatro jogos e subiu ao 8.º lugar, com 17 pontos, mais um do que o Fontinhas.

A 16.ª jornada da Liga 3 fecha na segunda-feira, com o duelo entre as equipas B de Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, a contar para a Série A. A partida arranca às 15 horas, no Complexo Desportivo de Fão.