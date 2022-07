Conheça o calendário completo da Liga Portugal de 2022/23

Susana Silva Hoje às 20:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O sorteio da edição 2022/23 da Liga Portugal realizou-se esta terça-feira à tarde, na Alfândega do Porto.

A jornada inaugural na nova temporada do principal campeonato das provas profissionais arranca a 7 de agosto e termina a 28 de maio de 2023.

De 14 de novembro a 18 de dezembro a prova estará parada devido ao Mundial2022, no Catar.

Eis o calendário completo da Liga Portugal 2022/23:

Jornada 1 (07 de agosto)

Braga - Sporting

Santa Clara - Casa Pia

Chaves - V. Guimarães

Estoril - Famalicão

Gil Vicente - P. Ferreira

Rio Ave - Vizela

Benfica - Arouca

Portimonense - Boavista

F. C. Porto - Marítimo

Jornada 2 (14 de agosto)

Arouca - Gil Vicente

Boavista - Santa Clara

P. Ferreira - Portimonense

Casa Pia - Benfica

Famalicão - Braga

Marítimo - Chaves

V. Guimarães - Estoril

Vizela - F. C. Porto

Sporting - Rio Ave

Jornada 3 (21 de agosto)

Benfica - P. Ferreira

Braga - Marítimo

Chaves - Vizela

Estoril - Rio Ave

F. C. Porto - Sporting

Santa Clara - Arouca

Casa Pia - Boavista

Gil Vicente - Famalicão

Portimonense - V. Guimarães

PUB

Jornada 4 (28 de agosto)

Arouca - Braga

Marítimo - Portimonense

Boavista - Benfica

Famalicão - Santa Clara

V. Guimarães - Casa Pia

Sporting - Chaves

P. Ferreira - Estoril

Vizela - Gil Vicente

Rio Ave - F. C. Porto

Jornada 5 (04 de setembro)

Benfica - Vizela

Boavista - P. Ferreira

Braga - V. Guimarães

Santa Clara - Marítimo

Chaves - Rio Ave

Estoril - Sporting

Gil Vicente - F. C. Porto

Casa Pia - Arouca

Portimonense - Famalicão

Jornada 6 (11 de setembro)

Arouca - Boavista

Famalicão - Benfica

Rio Ave - Braga

V. Guimarães - Santa Clara

P. Ferreira - Casa Pia

F. C. Porto - Chaves

Vizela - Estoril

Marítimo - Gil Vicente

Sporting - Portimonense

Jornada 7 (18 de setembro)

Arouca - V. Guimarães

Benfica - Marítimo

Boavista - Sporting

Braga - Vizela

Santa Clara - P. Ferreira

Casa Pia - Famalicão

Estoril - F. C. Porto

Gil Vicente - Rio Ave

Portimonense - Chaves

Jornada 8 (02 de outubro)

Chaves - Estoril

P. Ferreira - Arouca

V. Guimarães - Benfica

Famalicão - Boavista

F. C. Porto - Braga

Rio Ave - Santa Clara

Marítimo - Casa Pia

Sporting - Gil Vicente

Vizela - Portimonense

Jornada 9 (09 de outubro)

Arouca - Famalicão

Benfica - Rio Ave

Boavista - Marítimo

Braga - Chaves

Santa Clara - Sporting

Casa Pia - Vizela

Gil Vicente - Estoril

Portimonense - F. C. Porto

P. Ferreira - V. Guimarães

Jornada 10 (23 de outubro)

Chaves - Gil Vicente

Famalicão - P. Ferreira

Marítimo - Arouca

F. C. Porto - Benfica

V. Guimarães - Boavista

Estoril - Braga

Vizela - Santa Clara

Sporting - Casa Pia

Rio Ave - Portimonense

Jornada 11 (30 de outubro)

Arouca - Sporting

Benfica - Chaves

Boavista - Vizela

Santa Clara - F. C. Porto

Casa Pia - Rio Ave

Gil Vicente - Braga

Portimonense - Estoril

V. Guimarães - Famalicão

P. Ferreira - Marítimo

Jornada 12 (06 de novembro)

Braga - Casa Pia

Chaves - Santa Clara

Gil Vicente - Portimonense

Vizela - Arouca

Estoril - Benfica

Rio Ave - Boavista

Marítimo - Famalicão

F. C. Porto - P. Ferreira

Sporting - V. Guimarães

Jornada 13 (13 de novembro)

Arouca - Rio Ave

Benfica - Gil Vicente

Boavista - F. C. Porto

Santa Clara - Estoril

Famalicão - Sporting

P. Ferreira - Vizela

V. Guimarães - Marítimo

Portimonense - Braga

Casa Pia - Chaves

Jornada 14 (28 de dezembro)

Chaves - Famalicão

F. C. Porto - Arouca

Braga - Benfica

Estoril - Boavista

Gil Vicente - Santa Clara

Portimonense - Casa Pia

Rio Ave - Marítimo

Sporting - P. Ferreira

Vizela - V. Guimarães

Jornada 15 (08 de janeiro)

Arouca - Estoril

Benfica - Portimonense

Boavista - Gil Vicente

Casa Pia - F. C. Porto

Famalicão - Vizela

Marítimo - Sporting

V. Guimarães - Rio Ave

Santa Clara - Braga

P. Ferreira - Chaves

Jornada 16 (15 de janeiro)

Benfica - Sporting

Chaves - Arouca

Braga - Boavista

Portimonense - Santa Clara

Estoril - Casa Pia

F. C. Porto - Famalicão

Vizela - Marítimo

Rio Ave - P. Ferreira

Gil Vicente - V. Guimarães

Jornada 17 (22 de janeiro)

Arouca - Portimonense

Boavista - Chaves

Casa Pia - Gil Vicente

Famalicão - Rio Ave

Sporting - Vizela

V. Guimarães - F. C. Porto

Santa Clara - Benfica

P. Ferreira - Braga

Marítimo - Estoril

Jornada 18 (29 de janeiro)

Sporting - Braga

Casa Pia - Santa Clara

V. Guimarães - Chaves

Famalicão - Estoril

P. Ferreira - Gil Vicente

Vizela - Rio Ave

Arouca - Benfica

Boavista - Portimonense

Marítimo - F. C. Porto



Jornada 19 (05 de fevereiro)

Gil Vicente - Arouca

Santa Clara - Boavista

Portimonense - P. Ferreira

Benfica - Casa Pia

Braga - Famalicão

Chaves - Marítimo

Estoril - V. Guimarães

F. C. Porto - Vizela

Rio Ave - Sporting



Jornada 20 (12 de fevereiro)

P. Ferreira - Benfica

Marítimo - Braga

Vizela - Chaves

Rio Ave - Estoril

Sporting - F. C. Porto

Arouca - Santa Clara

Boavista - Casa Pia

Famalicão - Gil Vicente

V. Guimarães - Portimonense



Jornada 21 (19 de fevereiro)

Braga - Arouca

Portimonense - Marítimo

Benfica - Boavista

Santa Clara - Famalicão

Casa Pia - V. Guimarães

Chaves - Sporting

Estoril - P. Ferreira

Gil Vicente - Vizela

F. C. Porto - Rio Ave



Jornada 22 (26 de fevereiro)

Vizela - Benfica

P. Ferreira - Boavista

V. Guimarães - Braga

Marítimo - Santa Clara

Rio Ave - Chaves

Sporting - Estoril

F. C. Porto - Gil Vicente

Arouca - Casa Pia

Famalicão - Portimonense



Jornada 23 (05 de março)

Boavista - Arouca

Benfica - Famalicão

Braga - Rio Ave

Santa Clara - V. Guimarães

Casa Pia - P. Ferreira

Chaves - F. C. Porto

Estoril - Vizela

Gil Vicente - Marítimo

Portimonense - Sporting



Jornada 24 (12 de março)

V. Guimarães - Arouca

Marítimo - Benfica

Sporting - Boavista

Vizela - Braga

P. Ferreira - Santa Clara

Famalicão - Casa Pia

F. C. Porto - Estoril

Rio Ave - Gil Vicente

Chaves - Portimonense



Jornada 25 (19 de março)

Estoril - Chaves

Arouca - P. Ferreira

Benfica - V. Guimarães

Boavista - Famalicão

Braga - F. C. Porto

Santa Clara - Rio Ave

Casa Pia - Marítimo

Gil Vicente - Sporting

Portimonense - Vizela



Jornada 26 (02 de abril)

Famalicão - Arouca

Rio Ave - Benfica

Marítimo - Boavista

Chaves - Braga

Sporting - Santa Clara

Vizela - Casa Pia

Estoril - Gil Vicente

F. C. Porto - Portimonense

V. Guimarães - P. Ferreira



Jornada 27 (8 de abril)

Gil Vicente - Chaves

P. Ferreira - Famalicão

Arouca - Marítimo

Benfica - F. C. Porto

Boavista - V. Guimarães

Braga - Estoril

Santa Clara - Vizela

Casa Pia - Sporting

Portimonense - Rio Ave



Jornada 28 (16 de abril)

Sporting - Arouca

Chaves - Benfica

Vizela - Boavista

F. C. Porto - Santa Clara

Rio Ave - Casa Pia

Braga - Gil Vicente

Estoril - Portimonense

Famalicão - V. Guimarães

Marítimo - P. Ferreira



Jornada 29 (23 de abril)

Casa Pia - Braga

Santa Clara - Chaves

Portimonense - Gil Vicente

Arouca - Vizela

Benfica - Estoril

Boavista - Rio Ave

Famalicão - Marítimo

P. Ferreira - F. C. Porto

V. Guimarães - Sporting



Jornada 30 (30 de abril)

Rio Ave - Arouca

Gil Vicente - Benfica

F. C. Porto - Boavista

Estoril - Santa Clara

Sporting - Famalicão

Vizela - P. Ferreira

Marítimo - V. Guimarães

Braga - Portimonense

Chaves - Casa Pia



Jornada 31 (07 de maio)

Famalicão - Chaves

Arouca - F. C. Porto

Benfica - Braga

Boavista - Estoril

Santa Clara - Gil Vicente

Casa Pia - Portimonense

Marítimo - Rio Ave

P. Ferreira - Sporting

V. Guimarães - Vizela



Jornada 32 (14 de maio)

Estoril - Arouca

Portimonense - Benfica

Gil Vicente - Boavista

F. C. Porto - Casa Pia

Vizela - Famalicão

Sporting - Marítimo

Rio Ave - V. Guimarães

Braga - Santa Clara

Chaves - P. Ferreira



Jornada 33 (21 de maio)

Sporting - Benfica

Arouca - Chaves

Boavista - Braga

Santa Clara - Portimonense

Casa Pia - Estoril

Famalicão - F. C. Porto

Marítimo - Vizela

P. Ferreira - Rio Ave

V. Guimarães - Gil Vicente



Jornada 34 (28 de maio)

Portimonense - Arouca

Chaves - Boavista

Gil Vicente - Casa Pia

Rio Ave - Famalicão

Vizela - Sporting

F. C. Porto - V. Guimarães

Benfica - Santa Clara

Braga - P. Ferreira

Estoril - Marítimo