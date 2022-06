Calendário da Premier League para 2022/23 já foi sorteado

JN Hoje às 17:52 Facebook

O bicampeão inglês Manchester City vai iniciar a defesa do título na edição 2022/2023 da Premier League com uma deslocação ao recinto do West Ham, numa partida agendada para dia 7 de agosto.

Os "cityzens", dos portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, que continuarão a ser liderados por Pep Guardiola e na próxima época terão a estrela norueguesa Erling Haaland na equipa, jogam domingo, pelas 16.30 horas.

O pontapé de saída da competição realiza-se dois dias antes, sexta-feira, 5 de agosto, pelas 20 horas, com o Crystal Palace a receber o Arsenal.

A 6 de agosto, pelas 12 horas, o Fulham, orientado pelo luso Marco Silva e que subiu à Liga Inglesa, defronta o Liverpool, de Diogo Jota, Fábio Carvalho e do ex-benfiquista Darwin Núñez.

No mesmo dia, Bruno Lage comanda o Wolverhampton na visita ao recinto do Leeds.

No domingo, o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, joga em casa com o Brighton.

A liga Inglesa vai ser interrompida devido ao Mundial 2022 a partir de 12 de novembro, após a 16.ª ronda, e regressa para o "Boxing Day", a 26 de dezembro.

A 38.ª e última jornada disputa-se a 28 de maio de 2023.

Eis o calendário da edição 2022/2023 da Liga Inglesa:

1.ª jornada (5 a 7 de agosto)

Crystal Palace-Arsenal

Fulham-Liverpool

Bournemouth-Aston Villa

Leeds-Wolverhampton

Leicester-Brentford

Newcastle-Nottingham Forest

Tottenham-Southampton

Everton-Chelsea

Manchester United-Brighton

West Ham-Manchester City

2.ª jornada (13 de agosto)

Arsenal-Leicester

Aston Villa-Everton

Brentford-Manchester United

Brighton-Newcastle

Chelsea-Tottenham

Liverpool-Crystal Palace

Manchester City-Bournemouth

Nottingham Forest-West Ham

Southampton-Leeds

Wolverhampton-Fulham

3.ª jornada (20 de agosto)

Bournemouth-Arsenal

Crystal Palace-Aston Villa

Everton-Nottingham Forest

Fulham-Brentford

Leeds-Chelsea

Leicester-Southampton

Manchester United-Liverpool

Newcastle-Manchester City

Tottenham-Wolverhampton

West Ham-Brighton

4.ª jornada (27 de agosto)

Arsenal-Fulham

Aston Villa-West Ham

Brentford-Everton

Brighton-Leeds

Chelsea-Leicester

Liverpool-Bournemouth

Manchester City-Crystal Palace

Nottingham Forest-Tottenham

Southampton-Manchester United

Wolverhampton-Newcastle

5.ª jornada (30 e 31 de agosto)

Bournemouth-Wolverhampton

Arsenal-Aston Villa

Fulham-Brighton

Leeds-Everton

Leicester-Manchester United

West Ham-Tottenham

Crystal Palace-Brentford

Southampton-Chelsea

Liverpool-Newcastle

Manchester City-Nottingham Forest

6.ª jornada (3 de setembro)

Aston Villa-Manchester City

Brentford-Leeds

Brighton-Leicester

Chelsea-West Ham

Everton-Liverpool

Manchester United-Arsenal

Newcastle-Crystal Palace

Nottingham Forest-Bournemouth

Tottenham-Fulham

Wolverhampton-Southampton

7.ª jornada (10 de setembro)

Bournemouth-Brighton

Arsenal-Everton

Crystal Palace-Manchester United

Fulham-Chelsea

Leeds-Nottingham Forest

Leicester-Aston Villa

Liverpool-Wolverhampton

Manchester City-Tottenham

Southampton-Brentford

West Ham-Newcastle

8.ª jornada (17 de setembro)

Aston Villa-Southampton

Brentford-Arsenal

Brighton-Crystal Palace

Chelsea-Liverpool

Everton-West Ham

Manchester United-Leeds

Newcastle-Bournemouth

Nottingham Forest-Fulham

Tottenham-Leicester

Wolverhampton-Manchester City

9.ª jornada (1 de outubro)

Bournemouth-Brentford

Arsenal-Tottenham

Crystal Palace-Chelsea

Fulham-Newcastle

Leeds-Aston Villa

Leicester-Nottingham Forest

Liverpool-Brighton

Manchester City-Manchester United

Southampton-Everton

West Ham-Wolverhampton

10.ª jornada (8 de outubro)

Bournemouth-Leicester

Arsenal-Liverpool

Brighton-Tottenham

Chelsea-Wolverhampton

Crystal Palace-Leeds

Everton-Manchester United

Manchester City-Southampton

Newcastle-Brentford

Nottingham Forest-Aston Villa

West Ham-Fulham

11.ª jornada (15 de outubro)

Aston Villa-Chelsea

Brentford-Brighton

Fulham-Bournemouth

Leeds-Arsenal

Leicester-Crystal Palace

Liverpool-Manchester City

Manchester United-Newcastle

Southampton-West Ham

Tottenham-Everton

Wolverhampton-Nottingham Forest

12.ª jornada (18 e 19 de outubro)

Bournemouth-Southampton

Arsenal-Manchester City

Brentford-Chelsea

Brighton-Nottingham Forest

Fulham-Aston Villa

Leicester-Leeds

Crystal Palace-Wolverhampton

Newcastle-Everton

Liverpool-West Ham

Manchester United-Tottenham

13.ª jornada (22 de outubro)

Aston Villa-Brentford

Chelsea-Manchester United

Everton-Crystal Palace

Leeds-Fulham

Manchester City-Brighton

Nottingham Forest-Liverpool

Southampton-Arsenal

Tottenham-Newcastle

West Ham-Bournemouth

Wolverhampton-Leicester

14.ª jornada (29 de outubro)

Bournemouth-Tottenham

Arsenal-Nottingham Forest

Brentford-Wolverhampton

Brighton-Chelsea

Crystal Palace-Southampton

Fulham-Everton

Leicester-Manchester City

Liverpool-Leeds

Manchester United-West Ham

Newcastle-Aston Villa

15.ª jornada (5 de novembro)

Aston Villa-Manchester United

Chelsea-Arsenal

Everton-Leicester

Leeds-Bournemouth

Manchester City-Fulham

Nottingham Forest-Brentford

Southampton-Newcastle

Tottenham-Liverpool

West Ham-Crystal Palace

Wolverhampton-Brighton

16.ª jornada (12 de novembro)

Bournemouth-Everton

Brighton-Aston Villa

Fulham-Manchester United

Liverpool-Southampton

Manchester City-Brentford

Newcastle-Chelsea

Nottingham Forest-Crystal Palace

Tottenham-Leeds

West Ham-Leicester

Wolverhampton-Arsenal

17.ª jornada (26 de dezembro)

Arsenal-West Ham

Aston Villa-Liverpool

Brentford-Tottenham

Chelsea-Bournemouth

Crystal Palace-Fulham

Everton-Wolverhampton

Leeds-Manchester City

Leicester-Newcastle

Manchester United-Nottingham Forest

Southampton-Brighton

18.ª jornada (31 de dezembro)

Bournemouth-Crystal Palace

Brighton-Arsenal

Fulham-Southampton

Liverpool-Leicester

Manchester City-Everton

Newcastle-Leeds

Nottingham Forest-Chelsea

Tottenham-Aston Villa

West Ham-Brentford

Wolverhampton-Manchester United

19.ª jornada (2 de janeiro)

Arsenal-Newcastle

Aston Villa-Wolverhampton

Brentford-Liverpool

Chelsea-Manchester City

Crystal Palace-Tottenham

Everton-Brighton

Leeds-West Ham

Leicester-Fulham

Manchester United-Bournemouth

Southampton-Nottingham Forest

20.ª jornada (14 de janeiro)

Aston Villa-Leeds

Brentford-Bournemouth

Brighton-Liverpool

Chelsea-Crystal Palace

Everton-Southampton

Manchester United-Manchester City

Newcastle-Fulham

Nottingham Forest-Leicester

Tottenham-Arsenal

Wolverhampton-West Ham

21.ª jornada (21 de janeiro)

Bournemouth-Nottingham Forest

Arsenal-Manchester United

Crystal Palace-Newcastle

Fulham-Tottenham

Leeds-Brentford

Leicester-Brighton

Liverpool-Chelsea

Manchester City-Wolverhampton

Southampton-Aston Villa

West Ham-Everton

22.ª jornada (4 de fevereiro)

Aston Villa-Leicester

Brentford-Southampton

Brighton-Bournemouth

Chelsea-Fulham

Everton-Arsenal

Manchester United-Crystal Palace

Newcastle-West Ham

Nottingham Forest-Leeds

Tottenham-Manchester City

Wolverhampton-Liverpool

23.ª jornada (11 de fevereiro)

Bournemouth-Newcastle

Arsenal-Brentford

Crystal Palace-Brighton

Fulham-Nottingham Forest

Leeds-Manchester United

Leicester-Tottenham

Liverpool-Everton

Manchester City-Aston Villa

Southampton-Wolverhampton

West Ham-Chelsea

24.ª jornada (18 de fevereiro)

Aston Villa-Arsenal

Brentford-Crystal Palace

Brighton-Fulham

Chelsea-Southampton

Everton-Leeds

Manchester United-Leicester

Newcastle-Liverpool

Nottingham Forest-Manchester City

Tottenham-West Ham

Wolverhampton-Bournemouth

25.ª jornada (25 de fevereiro)

Bournemouth-Manchester City

Crystal Palace-Liverpool

Everton-Aston Villa

Fulham-Wolverhampton

Leeds-Southampton

Leicester-Arsenal

Manchester United-Brentford

Newcastle-Brighton

Tottenham-Chelsea

West Ham-Nottingham Forest

26.ª jornada (4 de março)

Arsenal-Bournemouth

Aston Villa-Crystal Palace

Brentford-Fulham

Brighton-West Ham

Chelsea-Leeds

Liverpool-Manchester United

Manchester City-Newcastle

Nottingham Forest-Everton

Southampton-Leicester

Wolverhampton-Tottenham

27.ª jornada (11 de março)

Bournemouth-Liverpool

Crystal Palace-Manchester City

Everton-Brentford

Fulham-Arsenal

Leeds-Brighton

Leicester-Chelsea

Manchester United-Southampton

Newcastle-Wolverhampton

Tottenham-Nottingham Forest

West Ham-Aston Villa

28.ª jornada (18 de março)

Arsenal-Crystal Palace

Aston Villa-Bournemouth

Brentford-Leicester

Brighton-Manchester United

Chelsea-Everton

Liverpool-Fulham

Manchester City-West Ham

Nottingham Forest-Newcastle

Southampton-Tottenham

Wolverhampton-Leeds

29.ª jornada (1 de abril)

Bournemouth-Fulham

Arsenal-Leeds

Brighton-Brentford

Chelsea-Aston Villa

Crystal Palace-Leicester

Everton-Tottenham

Manchester City-Liverpool

Newcastle-Manchester United

Nottingham Forest-Wolverhampton

West Ham-Southampton

30.ª jornada (8 de abril)

Aston Villa-Nottingham Forest

Brentford-Newcastle

Fulham-West Ham

Leeds-Crystal Palace

Leicester-Bournemouth

Liverpool-Arsenal

Manchester United-Everton

Southampton-Manchester City

Tottenham-Brighton

Wolverhampton-Chelsea

31.ª jornada (15 de abril)

Aston Villa-Newcastle

Chelsea-Brighton

Everton-Fulham

Leeds-Liverpool

Manchester City-Leicester

Nottingham Forest-Manchester United

Southampton-Crystal Palace

Tottenham-Bournemouth

West Ham-Arsenal

Wolverhampton-Brentford

32.ª jornada (22 de abril)

Bournemouth-West Ham

Arsenal-Southampton

Brentford-Aston Villa

Brighton-Manchester City

Crystal Palace-Everton

Fulham-Leeds

Leicester-Wolverhampton

Liverpool-Nottingham Forest

Manchester United-Chelsea

Newcastle-Tottenham

33.ª jornada (25 e 26 de abril)

Everton-Newcastle

Leeds-Leicester

Nottingham Forest-Brighton

Tottenham-Manchester United

West Ham-Liverpool

Wolverhampton-Crystal Palace

Aston Villa-Fulham

Chelsea-Brentford

Southampton-Bournemouth

Manchester City-Arsenal

34.ª jornada (29 de abril)

Bournemouth-Leeds

Arsenal-Chelsea

Brentford-Nottingham Forest

Brighton-Wolverhampton

Crystal Palace-West Ham

Fulham-Manchester City

Leicester-Everton

Liverpool-Tottenham

Manchester United-Aston Villa

Newcastle-Southampton

35.ª jornada (6 de maio)

Bournemouth-Chelsea

Brighton-Everton

Fulham-Leicester

Liverpool-Brentford

Manchester City-Leeds

Newcastle-Arsenal

Nottingham Forest-Southampton

Tottenham-Crystal Palace

West Ham-Manchester United

Wolverhampton-Aston Villa

36.ª jornada (13 de maio)

Arsenal-Brighton

Aston Villa-Tottenham

Brentford-West Ham

Chelsea-Nottingham Forest

Crystal Palace-Bournemouth

Everton-Manchester City

Leeds-Newcastle

Leicester-Liverpool

Manchester United-Wolverhampton

Southampton-Fulham

37.ª jornada (20 de maio)

Bournemouth-Manchester United

Brighton-Southampton

Fulham-Crystal Palace

Liverpool-Aston Villa

Manchester City-Chelsea

Newcastle-Leicester

Nottingham Forest-Arsenal

Tottenham-Brentford

West Ham-Leeds

Wolverhampton-Everton

38.ª jornada (28 de maio)

Arsenal-Wolverhampton

Aston Villa-Brighton

Brentford-Manchester City

Chelsea-Newcastle

Crystal Palace-Nottingham Forest

Everton-Bournemouth

Leeds-Tottenham

Leicester-West Ham

Manchester United-Fulham

Southampton-Liverpool