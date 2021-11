Calendário dos grandes: um dérbi e muitas decisões até ao Natal

Nuno A. Amaral Hoje às 19:37 Facebook

Três grandes farão oito jogos num mês até à paragem natalícia. Destino na Champions ficará traçado neste período e há um Benfica-Sporting para disputar, na Luz, no dia 3 de dezembro.

À interrupção das competições de clubes para compromissos de seleções seguir-se-á um período muito intenso de jogos para os três grandes portugueses, que começará no final desta semana, na Taça de Portugal, seguida de um mês cheio de decisões na Champions e com o campeonato ao rubro. Até à paragem natalícia, F. C. Porto, Benfica e Sporting farão oito jogos, com um clássico entre águias e leões pelo meio.

A nível de densidade competitiva, nenhum dos três candidatos ao título pode dizer que estará mais folgado ou sobrecarregado, embora os dragões tenham um jogo da Taça da Liga, no dia 15 de dezembro, diante do Rio Ave, no qual irão apenas cumprir calendário, pois estão virtualmente eliminados da prova. A equipa de Sérgio Conceição vai começar por defrontar o Feirense, no próximo sábado, na antecâmara de uma viagem até Liverpool, na penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões (24 de novembro).