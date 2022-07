Calendário feito para campeonato mais competitivo

Vasco Samouco Hoje às 20:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Menos equipas mas mais jogos no novo formato. Benfica inicia defesa do título frente ao Marítimo.

Aquele que se espera ser o primeiro dia do resto de uma vida mais feliz do futebol feminino português está marcado para 11 de setembro, quando arranca o principal campeonato da modalidade. Depois de a seleção ter reclamado, nos campos do Campeonato da Europa, mais investimento, as atenções viram-se para a Liga, que, em 2022/23, vai estrear um novo formato, com menos equipas, com o objetivo de garantir jogos mais competitivos.

O calendário ficou definido ontem e ditou que o Benfica inicia a defesa do título frente ao Marítimo; o primeiro dérbi está marcado para 5 de novembro, dia em que o Sporting recebe as águias.



Para além da redução de equipas (16 para 12), as principais alterações ditam que não haverá divisão por zona Norte e zona Sul e que o campeonato será disputado apenas numa fase, a duas voltas, e sem recurso a fases de campeão e de permanência. Em 2022/23, cada equipa fará 22 jogos, mais um do que na época passada.

Liga BPI 2022/23

1.ª jornada (11.09.22)

Famalicão-Damaiense

Benfica-Marítimo

Torreense-Clube Albergaria

Valadares Gaia-Lank Vilaverdense

Ouriense-Sporting

Amora-Braga

2.ª jornada (18.09.22)

Damaiense-Amora

Marítimo-Famalicão

Clube Albergaria-Benfica

Lank Vilaverdense-Torreense

Sporting-Valadares Gaia

Braga-Ouriense

PUB

3.ª jornada (02.10.22)

Damaiense-Marítimo

Famalicão-Clube Albergaria

Benfica-Lank Vilaverdense

Torreense-Sporting

Valadares Gaia-Braga

Amora-Ouriense

4.ª jornada (16.10.22)

Benfica-Famalicão

Torreense-Damaiense

Valadares Gaia-Marítimo

Ouriense-Clube Albergaria

Braga-Lank Vilaverdense

Amora-Sporting

5.ª jornada (30.10.22)

Famalicão-Amora

Damaiense-Benfica

Marítimo-Torreense

Clube Albergaria-Valadares Gaia

Lank Vilaverdense-Ouriense

Sporting-Braga

6.ª jornada (05.11.22)

Marítimo-Amora

Clube Albergaria-Damaiense

Lank Vilaverdense-Famalicão

Sporting-Benfica

Braga-Torreense

Ouriense-Valadares Gaia

7.ª jornada (27.11.22)

Marítimo-Clube Albergaria

Damaiense-Lank Vilaverdense

Famalicão-Sporting

Benfica-Braga

Torreense-Ouriense

Amora-Valadares Gaia

8.ª jornada (04.12.22)

Clube Albergaria-Amora

Lank Vilaverdense-Marítimo

Sporting-Damaiense

Braga-Famalicão

Ouriense-Benfica

Valadares Gaia-Torreense

9.ª jornada (11.12.22)

Clube Albergaria-Lank Vilaverdense

Marítimo-Sporting

Damaiense-Braga

Famalicão-Ouriense

Benfica-Valadares Gaia

Amora-Torreense

10.ª jornada (08.01.23)

Amora-Lank Vilaverdense

Sporting-Clube Albergaria

Braga-Marítimo

Ouriense-Damaiense

Valadares Gaia-Famalicão

Torreense-Benfica

11.ª jornada (15.01.23)

Lank Vilaverdense-Sporting

Clube Albergaria-Braga

Marítimo-Ouriense

Damaiense-Valadares Gaia

Famalicão-Torreense

Benfica-Amora