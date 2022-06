Calhanoglu deixa recado a Ibrahimovic

JN Hoje às 12:00 Facebook

O turco Hakan Calhanoglu trocou no início da época agora finda o AC Milan pelo rival Inter de Milão e na hora da festa do título rossonero esse facto não foi esquecido pelos ex-companheiros, que "gozaram" com o médio.

Apesar de ter terminado dois pontos atrás da antiga equipa, numa entrevista ao jornal turco "Tivibu Spor", o jogador disse estar feliz nos nerazzurri e deixou críticas ao ex-companheiro de equipa Zlatan Ibrahimovic, que o visou durante as celebrações.

"Quando o meu antigo clube ganhou o 'scudetto', as pessoas agiram como se a culpa [de não terem ganho antes] fosse minha. Estou muito feliz no Inter, o apoio dos adeptos tem-me ajudado. Joguei no Milan durante quatro anos e nunca ninguém cantou o meu nome nas bancadas, mas aqui acontece sempre que estou no aquecimento", salientou o médio.

O avançado sueco terá entoado cânticos insultuosos dirigidos a Calhanoglu, de 28 anos, e os adeptos do Milan foram vistos com uma boneca insuflável, que envergava uma camisola da seleção turca.

Esta atitude de "Ibra" mereceu, agora, duras críticas do médio. "Ele é um homem de 40 anos, não tem 18, eu não faria aquilo se tivesse a idade dele. Gosta de ser o centro das atenções, mal jogou, mas faz de tudo para chamar a atenção", atirou Calhanoglu.



"É ele quem me telefona, quem me convida para jantar ou andar de mota. Ele escreveu sobre mim no seu livro, tinha de escrever algo, caso contrário haveria páginas em branco. É melhor não ligar, sinceramente", completou.