Callejón volta a Espanha e vai ter como colega um português

Internacional espanhol, de 35 anos, é reforço do Granada, clube despromovido que pretende regressar ao principal escalão.

O Granada, que desceu à 2.ª Liga, anunciou, em forma de comunicado emitido através das plataformas oficiais, que José Callejón é a nova contratação para a próxima época. O jogador chega a custo zero da Fiorentina.

O internacional espanhol regressa ao seu país natal, nove anos depois de ter sido transferido pelo Real Madrid aos italianos do Nápoles, por aproximadamente dez milhões de euros.

Formado na ADF Tropical, ingressou na academia do Real Madrid em 2002. Desde a sua estreia na 2.ª Divisão em 2006, com a equipa de reserva dos merengues, passou três épocas no Espanyol, o que lhe valeu o regresso à formação madrilena. Depois de dois anos no clube, partiu para o Nápoles, onde acrescentaria às suas estatísticas 82 golos e 79 assistências em 349 jogos. Foi com a equipa italiana, que conquistou duas Taças de Itália e uma Supertaça. Nas duas últimas temporadas jogou pela Fiorentina, onde disputou 55 jogos.

O avançado tem uma larga experiência no futebol profissional, com mais de 580 jogos entre a La Liga, Serie A, Liga dos Campeões, Taça do Rei, e a Liga Europa. Callejón tem, também, na sua bagagem de títulos um campeonato espanhol (2011/2012) e uma Supertaça da Espanha (2012/2013) com o Real Madrid.

"O clube dá as boas-vindas a José Callejón como novo jogador do Granada, e deseja-lhe também a maior das sortes na sua chegada ao clube rojiblanco. Assina contrato para a próxima temporada, prolongável em função da concretização de objetivos", pode ler-se no site do clube espanhol.

No Granada, o avançado de 35 anos irá partilhar balneário com o guarda-redes português André Ferreira, contratado ao Paços de Ferreira para fazer face à saída do compatriota Luís Maximiano para a Lazio, este verão.