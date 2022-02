Calvário de lesões impede Seferovic de brilhar

Seferovic já falhou mais jogos por lesão nesta temporada do que no conjunto das primeiras quatro épocas na Luz. Ao todo, esteve indisponível em 22 partidas devido a problemas de índole muscular, um pesadelo de que o suíço tarda a conseguir livrar-se.

Segundo melhor marcador no campeonato em 20/21, o avançado lesionou-se no primeiro jogo da época, em 4 de agosto, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Spartak de Moscovo. Falhou os seis jogos seguintes antes de regressar, três semanas e meia depois. Só foi, no entanto, opção em três jogos, já que voltou a magoar-se a meio de setembro.

Após uma longa recuperação, voltaria a ser chamado 10 jogos depois, a 7 de novembro, frente ao Braga, partida em que foi suplente não utilizado.