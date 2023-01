Calvário de Zaidu termina ao fim de quase três meses

Nuno A. Amaral Hoje às 20:52 Facebook

Lateral do F. C. Porto está recuperado da lesão nos adutores sofrida no início de novembro. Será opção na Taça da Liga.

Na manhã seguinte à vitória em Guimarães, que manteve os dragões no terceiro lugar do campeonato, a cinco pontos do líder Benfica e a um do Braga, o treino do plantel portista no Olival trouxe a notícia da recuperação total de Zaidu. O internacional nigeriano já trabalha quase sem limitações e vai voltar às opções de Sérgio Conceição, quase três meses depois de se ter lesionado com gravidade na coxa esquerda.

Foi no dia 1 de novembro do ano passado que o lateral-esquerdo teve de ser substituído na segunda parte do jogo da Champions com o Atlético de Madrid, no Dragão, após sofrer uma rotura nos adutores. Seguiu-se um calvário de 11 semanas sem competir, que levou o nigeriano a falhar 12 jogos do F. C. Porto, cinco da Liga, quatro da Taça da Liga e dois da Taça de Portugal. A ausência forçada só não custou mais cara ao esquerdino, devido à paragem a que o campeonato esteve sujeito, devido à realização do Mundial do Catar, entre novembro e dezembro.