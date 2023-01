Camacho carimba regresso às vitórias do Moreirense na Liga 2

JN/Agências Hoje às 21:34 Facebook

O Moreirense venceu, fora, o Leixões (0-1), com um golo de Camacho, na abertura da 15.ª jornada da Liga 2, e confirmou a liderança folgada da prova.

Depois de uma primeira parte em que o ponto alto foi um remate de André Luís à barra da baliza leixonense, na conversão de um livre direto, o segundo tempo trouxe o golo com que o Moreirense ganhou este jogo, na sequência de um canto, que Camacho, oportuno, transformou no 1-0.

A equipa de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, soma agora 33 pontos, mais oito do que o segundo classificado, o Farense, que joga só no sábado.

O Leixões sofreu a segunda derrota perante o seu público, a quarta no total, mas mantém-se no nono posto com 19 pontos.