Câmara da Maia distingue feitos de Nuno Santos ao serviço do Sporting

José Pedro Gomes Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Jogador dos leões, que é natural do concelho maiato, recebeu homenagens do presidente da autarquia, tal como árbitro internacional de futsal Sérgio Soares

O avançado do Sporting Nuno Santos foi, esta segunda-feira, distinguido pela Câmara da Maia pelos feitos que tem conseguido ao serviço do emblema de Alvalade e também por ser um exemplo de dedicação e trabalho para os jovens do concelho.

A autarquia maiata aproveitou o facto do jogador se ter deslocado à sua terra natal, neste período de passagem de ano, para lhe prestar a homenagem, entregando-lhe um peça em prata, da autoria de Siza Vieira, para assinalar o momento.

PUB

"Agradeço à Câmara esta distinção. É sempre um orgulho ser da Maia e representar este concelho. Com o maior respeito irei sempre dignificar este local onde nasci", disse o atacante durante a cerimónia.

Além de Nuno Santos, a Câmara maiata também distinguiu o árbitro de futsal internacional Sérgio Soares, reconhecendo a sua ascendente carreira na modalidade.

"Sou munícipe da Maia levo a bandeira da nossa terra a todos os cantos do mundo por onde passo. Tenho a felicidade de dentro de campo poder honrar este concelho", disse o árbitro, que retribuiu as distinções oferecendo à autarquia a bola de uma recente final internacional que apitou, na Arábia Saudita.

Como anfitrião da cerimónia, o presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, considerou os conterrâneos Nuno Santos e Sérgio Soares como "um exemplo" para os maiatos, sobretudo "os mais jovens".

"O desporto é um veículo para que a nossa juventude veja em pessoas como vocês um estímulo para sobressaírem na vida profissional, desportiva e académica. A Maia está recheada de personalidades e protagonistas com valor e é uma honra distinguir os vossos feitos", disse o autarca.

António Silva Tiago considerou os dois homenageados "como embaixadores da Maia" e pediu que levem "o nome do concelho para todas as geografias onde mostram a qualidade".

Numa cerimónia informal, o presidente da Câmara da Maia ainda teve tempo para mostrar os dotes como antigo atleta e dar uns toques na bola oferecida por Sérgio Soares.