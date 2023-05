Câmara de Famalicão reconhece êxitos das equipas feminina e juniores

José Pedro Gomes Hoje às 00:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Atletas, técnicos e dirigentes foram recebidos nos Paços de Concelho e mostraram aos adeptos as Taças alusivas ao êxito. Construção do novo estádio municipal foi abordada e autarca garante novidades para "breve"

Depois da consagração pelos feitos inéditos, surgiu um reconhecimento oficial pela Câmara de Famalicão, que esta segunda-feira recebeu, nos Paços do Concelho, a equipa feminina, que conquistou a Taça de Portugal, e a formação de sub-19, que venceu o campeonato nacional da categoria.

Atletas, técnicos e dirigentes foram saudados por algumas centenas de adeptos, no exterior do edifício, e, depois, no salão nobre da autarquia receberam um agradecimento do presidente da Câmara de Famalicão pela projeção que deram ao concelho.

PUB

"Estes êxitos representam o que é Famalicão e o carisma deste concelho. A nível económico damos um grande contributo ao país, mas também no desporto, e no futebol em concreto, somos uma referência", vincou o autarca.

Mário Passos revelou ainda o esforço da Câmara para a construção do novo estádio municipal, esperando que a estrutura seja uma "realidade em breve".

"Os sucessos contagiam positivamente, dão-nos mais ânimo para trabalhar em encontrar todas as formas para apoiar, nomeadamente nesta questão do estádio, que em breve queremos revelar. Tem de ser algo positivo para todo o concelho, mas sem comprometer o futuro, porque nos orgulhamos de ter as contas certas", reforçou.

Essa questão do novo estádio foi também sublinhada por Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, que além da equipa principal, que atua na Liga, também tutela a formação sub-19 que se tornou campeã nacional.

"O Famalicão é um exemplo pela forma como a SAD, o clube e a Câmara sempre caminharam juntos. O que interessa a todos é termos a projeção do nome Famalicão. Unidos somos mais fortes, e temos vários processos para continuar a fazer esse percurso, nomeadamente na questão do estádio", disse o dirigente.

Sobre a inédita conquista da equipa sub-19, Miguel Ribeiro falou na "demonstração que a aposta na formação dá resultados claros".

"Não só porque conquistamos troféus, mas sobretudo porque formamos jogadores. É algo que vamos manter e que está a dar frutos já aproveitados pela equipa principal. Não é um custo nem uma despesa, mas sim um investimento no futuro", vincou.

Luís Sampaio, capitão da equipa de sub-19, garantiu que o grupo já percebeu "o grande feito que conseguiu", considerando que "o concelho e clube merecem" o título.

"Tem sido uma enorme felicidade, e só temos de agradecer aos adeptos que sempre estiveram connosco. Este clube e concelho são enormes e merecem que tenhamos feito histórias. Sabemos da responsabilidade que temos agora pela frente, mas não temos medo", vincou o jogador.

Já Regina Pereira, capitã da equipa feminina, disse que o "momento de partilhar o troféu com todos os famalicenses deixou a o grupo de coração cheio"

"É um sentimento especial por ser vivido com os nossos adeptos. Poder entregar esta cidade ao clube esta alegria, que merece, deixa-nos muito felizes", completou a jogadora.

Já Jorge Silva, presidente do FC Famalicão, lembrou o trajeto de "dificuldades" sentido pela equipa feminina ao longo da época, considerando que os famalicenses devem estar orgulhosos pelo feito.

"Trabalhamos para os famalicenses e para que se orgulhem do FC Famalicão. O feito conseguido por estas mulheres foi extraordinário, nunca tiveram desânimo mesmo perante as dificuldades. Enorme dedicação e espírito de grupo. Este concelho merece este sucesso. Todo este caminho valeu a pena", vincou o dirigente.