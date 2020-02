Câmara de Lisboa quer promover paz no desporto

Hoje às 16:08 Facebook

A Câmara de Lisboa aprovou, esta quinta-feira, por unanimidade, uma moção que visa promover o fair-play e a paz social no desporto e contrariar os fenómenos de violência que têm acontecido na capital.

O documento, do vereador João Pedro Costa (PSD), pede à câmara, liderada pelo PS, a mobilização dos clubes da cidade "para a necessidade de reforçar a cultura de promoção do fair-play na prática desportiva, promovendo o exemplo para o exterior por parte dos agentes desportivos". A autarquia deverá também, destaca a moção, reforçar junto dos clubes, da PSP e do Governo a necessidade de garantir a segurança nos recintos desportivos e nas zonas envolventes.

No entender do vereador, a Câmara de Lisboa deve apelar às entidades competentes que tenham "especial atenção" a comportamentos não aceitáveis por parte de grupos organizados de adeptos, "de modo a estancar situações inaceitáveis recentes e a sensação frequente de perigo que os cidadãos sentem quando se cruzam com estes grupos em dias de eventos desportivos".

"Os clubes de Lisboa, os seus adeptos, atletas e dirigentes, e mesmo a população em geral, têm sido também vítimas de violência associada ao desporto, em situações intoleráveis às quais não se podem fechar os olhos", realça a moção aprovada em reunião do executivo municipal, dando como exemplo a invasão à academia do Sporting, em Alcochete, em maio de 2018.

O documento sugere, assim, que o município convide os principais clubes desportivos, sedeados em Lisboa, nomeadamente Benfica, Sporting e Belenenses, "a estabelecerem um diálogo profícuo no sentido de esbater tensões entre os seus respetivos adeptos e de promover no desporto em geral o clima de tranquilidade e sã convivência".

"Estes incidentes de violência no seio do meio desportivo criam um sentimento de insegurança na sociedade, não tolerável, sendo oportuno que a Câmara Municipal de Lisboa se manifeste, a propósito da Candidatura Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021", defende João Pedro Costa na moção.

"Promover o fair-play na prática desportiva, erradicar a violência nos recintos desportivos e zonas envolventes, e fazer imperar a segurança no meio desportivo tornam-se, pois, um objetivo imperioso e urgente", reforça.