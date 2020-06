Câmara de Matosinhos nega ter cedido terrenos para construção da Cidade F. C. Porto

JN Ontem às 23:35 Facebook

A Câmara Municipal de Matosinhos (CMM) emitiu, esta segunda-feira, um comunicado onde reage às notícias que davam conta da cedência de terrenos da instituição ao F. C. Porto, para a construção de uma Cidade Desportiva.

De acordo com o comunicado, a Câmara Municipal de Matosinhos está a "analisar um Pedido de Informação Prévia (PIP) que demonstra a intenção do Futebol Clube do Porto em instalar um complexo desportivo, com várias valências, no lugar da Amieira, na freguesia de São Mamede Infesta". No entanto, a instituição salienta que nada foi aprovado e por essa razão nega "categoricamente todas as notícias que vieram a público insinuando que a Câmara Municipal de Matosinhos teria cedido terrenos ao F. C. Porto".

Leia o comunicado na íntegra:

"A Câmara Municipal de Matosinhos encontra-se a analisar um Pedido de Informação Prévia (PIP) que demonstra a intenção do Futebol Clube do Porto em instalar um complexo desportivo, com várias valências, no lugar da Amieira, na freguesia de São Mamede Infesta. Ou seja, o Futebol Clube do Porto fez entrar na Câmara Municipal de Matosinhos um pedido de informação que tem como objetivo perceber se é possível ou não realizar aquela operação urbanística.

A CMM ainda não aprovou nenhum PIP, nem nenhum Plano de Pormenor, nem alterou o Plano Diretor Municipal para esta área, pelo que nega categoricamente todas as notícias que vieram a público insinuando que a Câmara Municipal de Matosinhos teria cedido terrenos ao Futebol Clube do Porto.

A autarquia reforça que este se trata de um projeto privado, cujo promotor é uma entidade privada, não existindo nenhum tipo de parceria entre o promotor e a Câmara Municipal de Matosinhos, a quem cabe, como em dezenas de outros processos da mesma natureza, analisar e pronunciar-se de acordo com os regulamentos."