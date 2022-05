Câmara do Porto anuncia receção ao F.C. Porto no próximo sábado

A autarquia portuense vai receber os novos campeões nacionais, após a realização do jogo F.C. Porto-Estoril

A Câmara Municipal do Porto anunciou, nesta quarta-feira, que vai receber nos paços do concelho, no próximo sábado, a equipa do F.C. Porto, campeã nacional de futebol 2021/22.

A autarquia presidida por Rui Moreira promoverá a receção à equipa azul e branca, após a conclusão do F.C. Porto-Estoril, da 34.ª e última jornada da Liga, encontro que terá início às 18 horas, no Estádio do Dragão.

A cerimónia na Câmara, que decorrerá na noite de sábado, culminará com a deslocação à varanda do plantel vencedor do campeonato.

A edilidade portuense volta a receber o F.C. Porto, depois de em 2020, por ocasião do anterior título conquistado pelos dragões, não o ter feito, devido às restrições então em curso, relacionadas com a pandemia de covid-19.