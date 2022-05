Câmara do Porto recebe campeões, "em princípio", a seguir ao jogo com o Estoril

JN Hoje às 17:22 Facebook

Rui Moreira confirmou receção ao plantel do F. C. Porto para depois do jogo da última jornada. "Vitória na Luz? Foi onde gostamos mais de ganhar".

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, adiantou, este domingo, que o plantel liderado por Sérgio Conceição terá direito a honras autárquicas pela conquista do título.

"Em princípio será logo a seguir ao jogo com o Estoril, no sábado", adiantou o autarca, aos microfones da Antena 1.

Rui Moreira, portista reconhecido, também não escondeu a satisfação pela conquista do título e pela vitória sobre o Benfica. "Foi onde gostamos mais de ganhar. Foi um jogo emocionante e uma grande alegria para a cidade", salientou.