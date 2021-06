Câmara Municipal de Gaia autoriza a presença de familiares nos jogos

JN Hoje às 21:27 Facebook

A Câmara Municipal de Gaia emitiu, esta terça-feira, uma nota a informar que os jogos dos escalões de formação vão poder contar com a presença dos familiares nas bancadas.

Com o desconfinamento veio a retoma da competição dos escalões de formação, que já estavam parados há um ano, e à semelhança do que tem acontecido, as bancadas dos estádios e dos pavilhões tinham obrigatoriamente de estar vazias.

No entanto, parece haver boas notícias para os pais e familiares dos atletas. A Câmara Municipal de Gaia emitiu, esta terça-feira, um comunicado a informar que autoriza a presença dos familiares dos jogadores.

"Tendo em conta a situação pandémica, e de acordo com as linhas orientadoras da Direção-Geral da Saúde, informamos que se encontra desde já autorizada a permanência de espectadores (familiares dos atletas) nos jogos de formação desportiva", pode ler-se.