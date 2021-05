Câmara quer oferecer um novo relvado ao Gondomar

Rui Cardoso Hoje às 19:23 Facebook

Proposta do executivo como forma de homenagear o clube em ano de centenário. Valentim Loureiro, ex-presidente da câmara municipal de Gondomar, marcou presença na cerimónia de apresentação do livro sobre a história do Gondomar SC.

A tarde foi de festa, no Pavilhão Multiusos gondomarense. Motivo: a apresentação do livro que documenta e ilustra os 100 anos do Gondomar SC, obra literária de Alexandra Vidal. "Este livro foi um grande desafio, obrigado presidente Álvaro Cerqueira pela confiança e todo o apoio prestado".

Marco Martins, presidente da câmara, anunciou a novidade há muito esperada pela Direção do clube. "É um orgulho para Gondomar ter uma instituição desportiva com esta dinâmica. Álvaro Cerqueira é uma grande referência para os dirigentes desportivos da nossa cidade. Em ano de centenário, vamos, na próxima reunião de câmara, lançar uma proposta, no valor de 330 mil euros, para a substituição do relvado do Estádio S. Miguel."

Com emoção à mistura e uma certeza, antes de serem cantados os parabéns ao Gondomar SC, Álvaro Cerqueira agradeceu a presença de todos num dia especial para toda a sociedade gondomarense, em especial à Alexandra Vidal, autora da obra do centenário.

"O resultado final do nosso livro está fantástico, foram muitos dias a trabalhar em conjunto com a Alexandra para ficar pronto no dia 1 de maio", disse o presidente do clube. "Obrigado à Câmara Municipal de Gondomar e ao presidente Marco Martins pela surpresa. É uma situação pela qual aguardamos há muito tempo e temos a plena consciência que merecemos por todo o trabalho desenvolvido", adiantou Álvaro Cerqueira.

Entre os ilustres, fez-se notar Valentim Loureiro, que liderou a autarquia gondomarense durante 20 anos, e José Manuel Neves, presidente da A. F. Porto: " É para nós uma grande honra ter um filiado desta dimensão. Ao nível das camadas jovens são um exemplo e uma referência."

A Federação Portuguesa de Futebol, o organismo máximo do futebol português, foi representado por José Alberto, responsável pelo departamento que liga as associações de futebol à FPF. "Desejamos ao Gondomar SC as maiores felicidades. Que continue a permitir aos mais jovens a prática do futebol de forma organizada como é seu apanágio."