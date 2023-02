Câmaras desmentem que Dani Alves estivesse na casa de banho quando a alegada vítima entrou

JN Hoje às 18:11 Facebook

Há mais uma prova contra o alegado caso de violação de Dani Alves. Segundo o jornal "El Periódico", há novas informações que continuam a contradizer as versões contadas pelo jogador quanto à noite de de 30 para 31 de dezembro numa discoteca de Barcelona.

O caso já vai longo e promete não ficar por aqui. No dia em que um tribunal espanhol rejeitou o recurso para a libertação sob fiança de Dani Alves, detido por alegada violação, enquanto decorre a investigação, considerando haver risco de fuga, surgem novas informações e provas que desmentem uma das já muitas versões dadas pelo internacional brasileiro.

O jornal "El Periódico" adiantou que imagens de duas câmaras do sistema de videovigilância da discoteca mostram que o internacional brasileiro não estava na casa de banho no momento em que a alegada vítima entrou, facto que contradiz a tese de defesa apresentada pelo jogador. O advogado Cristóbal Martell tinha afirmado que a jovem de 23 anos tinha entrado quando o defesa já lá estava. Mas as imagens mostram umas sapatilhas e uma t-shirt branca, como as que o jogador estava a usar na noite do alegado crime, à entrada da casa de banho, existindo contacto visual entre ele e a alegada vítima. Estas imagens vieram ainda comprovar o testemunho da jovem, que sempre afirmou que não entrou na casa de banho por vontade própria, nem quando o atleta já lá estava.