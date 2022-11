Camarões afasta guarda-redes por "motivos disciplinares" antes de jogo decisivo

JN Hoje às 10:55 Facebook

"Afastado do grupo" por motivos disciplinares, o guarda-redes dos Camarões Andre Onana falha o decisivo jogo com a Sérvia, a contar para a segunda jornada do Grupo G do Mundial 2022.

A ausência de Andre Onana na baliza da seleção dos Camarões, que defronta, esta manhã, a Sérvia, é a grande novidade no onze escolhido pelo selecionador camaronês, Rigobert Song.

À agência de notícias AFP, fonte da federação camaronesa revelou que o guarda-redes do Inter de Milão "foi afastado do grupo", por motivos disciplinares. "Complicou um pouco a nossa vida", admitiu a mesma fonte.

Devis Epassy, de 29 anos, que atua no Abha, da Arábia Saudita, assume a baliza dos Camarões frente à Sérvia, num jogo em que as duas equipas estão proibidas de perder para continuarem a acalentar esperanças em seguir em frente no Mundial.