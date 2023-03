Camila Rebelo carimba presença nos Jogos Olímpicos de Paris

A nadadora do Louzan/Efapel garantiu, esta sexta-feira, em Palma de Maiorca, a presença nos Jogos Olímpicos de 2024, que se realizarão em Paris. Camila Rebelo junta-se a Diogo Ribeiro, o outro nadador português também já apurado.

Habituada a bater recordes desde tenra idade, Camila Rebelo, de 20 anos, qualificou-se para estar nos próximos Jogos Olímpicos ao vencer a prova de 200 Costas no Open Espanha, com 2.09,84 minutos.

O tempo registado assinalou um novo recorde nacional (o anterior também já lhe pertencia) e cumpriu os mínimos para a competição mais desejada pelos atletas de alta competição, ditando a estreia da nadadora do Louzan/Efapel no próximo ano em Paris.

Com vaga garantida nos Jogos Olímpicos, Camila "voa" direta para a Madeira onde, no domingo, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, competirá no Open de Portugal, também na prova de 200 costas, sob orientação do técnico Vítor Ferreira.