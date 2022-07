Caminhada de Nick Kyrgios até à final de Wimbledon vai virar documentário

JN Hoje às 11:18 Facebook

Wimbledon revelou o melhor Nick Kyrgios de sempre em Grand Slams e a Netflix vai mostrar, num documentário, os bastidores da epopeia do australiano, que pela primeira vez atingiu a final de singulares de um "major". A data de lançamento não foi adiantada.

Durante a sua estadia em Wimbledon, Nick Kyrgios conviveu com a presença das câmaras televisivas, que captaram todos os pormenores do seu dia dia, para os compilar num documentário que "terá imagens explosivas e manterá os espetadores a colados à televisão", assim o resumiu uma fonte próxima do tenista australiano, ao jornal britânico "Daily Mail".

Apesar de os valores do acordo entre o atleta e a produtora não terem sido revelados, a mesma publicação aponta a "milhões de libras" pelo acesso exclusivo a momentos que, de outra forma, ficariam de fora da esfera pública.

Em Wimbledon, Nick Kyrgios atingiu, pela primeira vez na carreira, a final de singulares num torneio do Grand Slam, perdida para Novak Djokoivic por 3-1, e fê-lo ao seu estilo. Colecionou pancadas de antologia, adicionou-lhes alguns serviços por baixo e, claro, não fugiu a uma boa polémica.

Só em multas, o australiano, de 27 anos, pagou um total de 17 mil euros, numa prova em que discutiu com adeptos, inclusive na final, furou por mais do que uma vez o protocolo do torneio e deixou o grego Stefanos Tsitsipas perto do colapso. Assim é Kyrgios, uma estrela dentro e fora dos courts.