Caminhos felizes têm sido feitos às custas dos helvéticos

Foi contra a Suíça que Portugal garantiu a presença no Mundial 2018. E foi contra a Suíça, nem dois anos depois, que festejou o apuramento para a final da primeira Liga das Nações, que viria a conquistar. Hoje, após outro intervalo de sensivelmente dois anos, eis os helvéticos mais uma vez, naquilo que se espera seja o segundo passo rumo a nova conquista. Os resultados da primeira jornada do Grupo 2 da Liga A deixaram a República Checa em vantagem, mas Portugal tem agora dois jogos em casa para se lançar na luta pelo primeiro lugar.

Nesta ocasião, o confronto não tem contornos de mata-mata. Nada ficará decidido, mas uma vitória ou uma derrota hoje pode muito bem revelar-se determinante nas contas finais. A história diz que Portugal ainda perde para a Suíça no confronto direto (oito vitórias contra 10, em 23 jogos), mas a diferença tem vindo a diminuir nas últimas décadas.

Nos últimos dez jogos, todos desde 1982, os suíços só venceram dois, nenhum deles, contudo, sem qualquer consequência relevante. Pelo contrário, entre os cinco triunfos portugueses neste período contam-se dois transcendentes, curiosamente ambos verificaram-se nos últimos dois duelos entre as duas seleções. A 10 de outubro de 2017, na última jornada do Grupo B, Portugal precisava de ganhar para assegurar a qualificação no Campeonato do Mundo seguinte e venceu, no Estádio da Luz, com dois golos sem resposta. Já a 5 de junho de 2019, jogou-se pela presença na final da Liga das Nações e um Cristiano Ronaldo fenomenal traçou o destino português com um hat-trick (3-1) e consolidou a vantagem portuguesa sobre a Suíça nos últimos anos.