Camisola da Amnistia lembra trabalhadores que morreram no Catar

JN Hoje às 10:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A Amnistia Internacional e a MEO uniram-se para criar uma camisola com um significado especial. Na sequência da campanha "não esquecemos os direitos humanos" foi criada uma camisola que homenageia os milhares de trabalhadores que morreram na construção das infraestruturas do Mundial 2022, no Catar, devido às más condições de trabalho.

A Forgotten Team (a Equipa Esquecida) é nome da camisola, que é inspirada nos coletes amarelos fluorescentes dos trabalhadores e com o número 4 nas costas, em defesa do artigo 4.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos: "Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos", pode ler-se.

Estas camisolas foram distribuídas em Alvalade, antes do jogo de preparação entre Portugal e a Nigéria, mas os seguranças do estádios impediram os adeptos de entrarem com elas vestidas e obrigaram os aficionados a colocá-las no chão.

PUB

A organização pretende angariar donativos para apoiar as famílias dos trabalhadores que perderam a vida a construir estádios e outras infraestruturas para a realização do primeiro Mundial no médio Oriente.