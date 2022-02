Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:29 Facebook

A polémica em torno de Mason Greenwood, jogador do Manchester United acusado de violação e agressão à ex-namorada, continua a dar que falar. Segundo a imprensa internacional, os adeptos do clube inglês que possuam uma camisola personalizada com o nome do jogador poderão trocá-la gratuitamente por outro futebolista.

Esta decisão surge na sequência de os "red devils" terem retirado da sua loja oficial produtos relacionados com Greenwood e a Nike ter deixado de patrocinar o extremo inglês.