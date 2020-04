Camisola de Henry rende 18 mil euros para o serviço de saúde britânico

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 12:56 Facebook

A camisola que o antigo futebolista Thierry Henry usou aquando do seu centésimo golo ao serviço do Arsenal foi leiloada por 16 mil libras, cerca de 18 mil euros. A verba angariada vai ser entregue ao serviço nacional de saúde britânico (NHS).

Em tempo de pandemia as ações solidárias desdobram-se e continuam a ajudar quem mais necessita. Desta vez, foi a camisola de Thierry Henry, antigo avançado francês, a render uns bons valentes euros no combate à covid-19.

E para se perceber toda a história é necessário recuar até 2003, altura em que Henry, que representava o Arsenal, apontou o centésimo golo pelos "gunners" num jogo frente ao Birmingham. Robbie Savage, que na altura jogava pelo emblema de West Midlands, foi quem ficou com a camisola. No entanto, a troca não devia ter acontecido, uma vez que Henry tinha apontado o "golo 100" sem saber e a intenção era ficar com a própria camisola para recordação.

Na semana passada, uns valentes anos depois da "icónica troca", o ex-internacional quis devolver a camisola a Henry, mas o francês considerou que o melhor era fazer um leilão, para angariar dinheiro para o serviço de saúde britânico.

Robbie Savage, que também representou clubes como o Manchester United e Leicester, fez-lhe a vontade e o leilão rendeu seis mil libras, cerca de 18 mil euros. O dinheiro, tal como foi combinado, vai ser entregue ao serviço de saúde britânico.